Activan la Guardia Nacional por violentas protestas en Portland

El comando de policía unificada declaró una protesta en el centro de Portland como un motín el miércoles por la noche y la Guardia Nacional de Oregon se activó, mientras los resultados de las elecciones continúan llegando en todo el país, reportó KATU 2.

Una manifestación con el lema de “Defender la Democracia” se tornó violenta y las autoridades ocuparon armas y municiones durante las detenciones.

Las autoridades dijeron que la Guardia Nacional fue desplegada porque había “violencia generalizada” en el centro de Portland, especialmente en el área de Southwest 10th y Harvey.

Los miembros de la Guardia Nacional están vestidos con sus uniformes militares, dijeron las autoridades.

Al menos 10 personas fueron detenidas durante los disturbios.

La policía dijo que una de las personas arrestadas tenía un rifle con un cargador lleno de municiones adjunto. También tenía varios cargadores de municiones más, un artefacto explosivo improvisado, un cuchillo y latas de pintura en aerosol. Las autoridades dijeron que el sujeto también llevaba un chaleco táctico con placas balísticas. La policía dijo que se cree que el hombre arrojó un cóctel Molotov a los agentes de policía de Portland.

Loaded rifle seized in arrest. Deputies arrested a man believed to have thrown a Molotov cocktail at PPB officers. Deps. seized a rifle w/ a full magazine. They also recovered add'l magazines, commercial grade fireworks, a knife & spray paint cans. Arrest info to come later. pic.twitter.com/8kERARSSQw

— Multnomah Co Sheriff (@MultCoSO) November 5, 2020