Comercios de Simi Valley pueden llamar a la Policía para lidiar con clientes que se rehusen a usar mascarilla

Muchos han sido los incidentes a lo largo de California en los que clientes de diversos restaurantes y comercios se niegan a usar mascarilla protagonizando todo tipo de escenas y enfrentamientos con los empleados de negocios esenciales.

Pero ahora las autoridades de Simi Valley se han puesto del lado de los comercios en un esfuerzo para proteger a los empleados de estos negocios permitiendo que pidan apoyo a la Policía al enfrentarse a estos retadores clientes.

Simi Valley #Businesses Given Green Light To Call #Police On #Customers Who Refuse To Wear #FaceMasks #covid19 #coronavirus #health https://t.co/D3GNJZClCl

— TopFeatured.com (@TopFeaturedcom) November 5, 2020