Melina León pide oraciones por Francisca Lachapel

Con la noticia de que Francisca Lachapel es COVID-19 positivo, no solo dejó al público en shock, sino hasta a sus propios compañeros de ‘Tu Cara Me Suena’, que después de tres semanas sin programa y sin verse, soñaban con este reencuentro que no se podrá dar, por lo menos con la dominicana.

Una de las primeras en manifestarse y de pedir oraciones por ella, fue Melina León, quien como te hemos contado fue una de las participantes que tuvo coronavirus y, de hecho, la que peor la pasó pues hasta tuvo que ser internada.

A través de su cuenta de Instagram y con una foto de las dos juntas, cuando ambas aun estaban lejos de contagiarse, Melina le escribió lo siguiente a Francisca:

“Muy triste saber que mi querida @franciscalachapel le tocó este odioso Covid. Me da mucha tristeza por que sé lo mucho que ella queria hacer las galas y estaba loca por qué ya todos estuvieramos bien se salud para continuar con las galas y ahora es ella quien no puede estar con nosotros 😪. Tengo que agraderle el haber estado desde el dia 1 pendiente de mi y me texteaba todos los días para saber de mi, eso vale tanto tanto para mi😍. Bueno les agradezco a mis nenas @chanaandere y @sandraecheverriaoficial por que también estuvieron super pendientes a mi. Por eso las quiero más aún, por que nos unimos y nos cuidamos entre todas

❤❤❤❤. Hoy pido oración por la pronta recuperación de Francisca y de todos los que estén batallando contra el Covid y otras enfermedades. En Nombre de nuestro amado Padre declaró sanación y mucha salud. @franciscalachapel vas hacer mucha falta en el programa pero yo voy a dar mi 100% y te lo dedicaré a ti mi amiguita querida. Todo pasa por una razón y las bendiciones serán más grandes. Te quiero 💖”.