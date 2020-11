Así es la casa de Delaware que casi pierde Joe Biden por intentar salvar la vida de su hijo

El sábado 7 de noviembre es un día histórico para Estados Unidos tras confirmarse la victoria de Joe Biden como presidente electo, quien, al momento de su victoria, se encontraba en Wilmington, Delaware, donde fungió como senador.

Ahí tiene algunas propiedades, entre las que destaca aquella que casi pierde tras una difícil situación económica por la que atravesó.

La vivienda, marcada con el número 1209 del Barley Mill Rd, fue construida por Biden en un terreno de cuatro acres que compró, en 1996, tras desembolsar $300 mil dólares.

La propiedad, de 5 mil 748 pies cuadrados de extensión y dos pisos, fue terminada de edificar en 1998 y su valor actual sería de entre $1 millón y $2 millones de dólares.

De acuerdo al portal Redfin, especializado en la venta de bienes raíces, la residencia está equipada con seis recámaras y siete baños.

Esa casa tuvo un rol trascendental durante los tiempos de Joe Biden como vicepresidente de Estados Unidos, ya que le alquiló una de sus cabañas al Servicio Secreto por $2 mil 200 dólares al mes.

También lo tuvo cuando Biden contempló venderla para obtener recursos económicos y así poder pagar los costosísimos tratamientos de Beau, su hijo, quien perdió la vida, en mayo de 2015, a causa de un tumor cerebral.

Sus intentos fueron frenados por el entonces presidente Barack Obama, quien le pidió comprometerse con él a que no la vendería y en cambio encontrarían juntos una mejor solución para salir adelante de esa difícil situación.

“‘No vendas las casa. Prométeme que no venderás esa casa. Yo te daré el dinero'”, le dijo Obama en aquellos momentos de apremio para el hoy presidente electo.

Biden y su esposa, Jill, se mudaron a esa casa tras vender, en $1.2 millones, la propiedad que tenían en el número 6 de Montchan Drive y que llamaba la atención por haber sido construida en 1930.

En días recientes se hizo viral por los señalamientos de Eric, el hijo de Donald Trump, quien cuestionó la riqueza del entonces candidato demócrata.

The salary of a U.S. Senator is $174,000 per year. This is Joe Biden’s house…. seems legit 🙄 pic.twitter.com/DtD0DzXlrY

— Eric Trump (@EricTrump) October 17, 2020