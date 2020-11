Los nuevos Jordan XI Adapt tienen cordones automáticos

El futuro ya está aquí y de la manera más impresionante con los nuevos Jordan XI que van a revolucionar el mercado porque ya cuentan con cordones automáticos como los de Marty McFly (Back to the Future).

La marca perteneciente al “His Airness” Michael Jordan celebra los 25 años de las zapatillas Air Jordan con un modelo que simultáneamente rinde homenaje al pasado de Jumpman y miran hacia el futuro con los modelos: Air Jordan XI Jubilee y el Air Jordan XI Adapt.

“El propio Jumpman debutó con las Air Jordan XI en 1995 después de regresar de su primer retiro; el Air Jordan XI Jubilee celebra el nacimiento de un ícono cultural y una de las zapatillas más queridas en la historia del baloncesto”, indica el comunicado de la marca.

Mientras que los Air Jordan Adapt tienen la tecnología utilizada en los productos de baloncesto de alto rendimiento, así como en la ropa deportiva, que es controlada por el usuario a través de la aplicación para el teléfono Adapt de Nike.

El Air Jordan XI Jubilee se lanza el 12 de diciembre y el Air Jordan XI Adapt sale el 30 de diciembre en SNKRS; se estima que su precio ronde los $500 dólares.

Future meets familiar.

Get a closer look at the newest AJ XIs and learn the history behind one of the game’s most iconic sneakers.

— Jordan (@Jumpman23) November 11, 2020