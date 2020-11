Alertan de posibles plagas de mosquitos en Miami tras las fuertes inundaciones de la tormenta Eta

La tormenta tropical Eta ha provocado fuertes inundaciones a lo largo de toda la semana en el sur de la Florida. Muchos vecinos vieron sus casas anegadas a causa del ciclón, algunos conductores quedaron atrapados bajo el agua con sus vehículos y tuvieron que ser rescatados por equipos de emergencia.

Parece que ya ha pasado lo peor. Pero no es así. El agua estancada en algunos lugares del condado de Miami-Dade puede convertirse en el mejor refugio para los mosquitos.

Te puede interesar: Las impactantes imágenes de la ciudad de Miami inundada tras el paso de la tormenta Eta

En sur del estado, los funcionarios de control de mosquitos explican que han colocado unos 200 sistemas para atrapar a estos insectos. Además, también se está rociando larvicida en aquellos sitios donde el agua de lluvia se ha quedado estancada.

Los trabajadores se están concentrando especialmente en desagües pluviales y áreas conocidas donde, en el pasado, ya se ha visto un gran número de mosquitos.

En el condado de Broward, al norte de Miami, también se están tomando medidas muy parecidas. El problema al que se enfrentan es que las fuertes lluvias continuas hacen que los químicos no tengan efectos y el proceso de trabajo sea mucho más difícil.

Te puede interesar: ¿Por qué el exilio cubano en Miami quiere que Taiwán se una a la Organización Mundial de la Salud?

With the amount of rain we received from Tropical Storm Eta, your yard can be a breeding ground for mosquitoes.

Remember to dump over any standing water to make sure that these buzzing biters don't have a place to multiply! Learn more, here: https://t.co/cFEZQAmfGK pic.twitter.com/lL2XKRIqQC

— #HillsboroughCares (@HillsboroughFL) November 13, 2020