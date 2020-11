El mexicano Abraham Ancer termina histórica actuación en el Masters de Augusta

El mexicano Abraham Ancer terminó el Masters de Augusta en la histórica posición 13, la mejor para un mexicano en el máximo torneo de golf a nivel mundial.

Abraham Ancer lideró las acciones del viernes y terminó en la segunda posición el sábado, sin embargo para la ronda final tuvo algunos tropiezos, de igual manera logró la mejor participación Angusta para un mexicano.

Ancer sufrió varios tropiezos en su última ronda que lo relegaron a un empate en el decimotercer puesto. “Ha sido superfrustrante. La verdad es que hice una gran cantidad de bogeys que me encantaría que fueran birdies”, dijo a Ancer, que a pesar de la decepción se mete entre los 20 primeros puestos del ránking mundial.

T2 going into the final round of my first @TheMasters 🙌🏻 #TeamAncer

T2 llegando a la ronda final de mi primer Masters 🙌🏼 pic.twitter.com/XzseYcSidz

— Abraham Ancer (@Abraham_Ancer) November 14, 2020