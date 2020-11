VIDEO: Sarah Fuller hizo historia como pateadora en la NCAA, pero no todo salió bien

La mayor noticia de los deportes estadounidenses este sábado la dio Sarah Fuller, una chica futbolista de la Universidad de Vanderbilt, localizada en Nashville, Tennessee, quien fue agregada al roster del equipo de fútbol americano de dicha escuela luego que parte del equipo tuvo que ser puesto en cuarentena por el COVID-19.

Fuller hizo historia al ser la primera mujer en participar en un partido de football de las cinco conferencias principales de la NCAA. El esperado momento ocurrió con el kickoff al empezar la segunda mitad del juego contra la Universidad de Missouri.

HISTORY MADE 👏@VandyFootball’s Sarah Fuller is the first woman in college football history to play in a Power 5 game. pic.twitter.com/zhSaLqa3Bg

— SEC Network (@SECNetwork) November 28, 2020