Dolor de cabeza para la NFL: los Baltimore Ravens, 10 días seguidos con casos de COVID-19

En el año de la pandemia los deportes profesionales en Estados Unidos han tenido que adaptarse: la NBA y la NHL crearon “burbujas” para poder completar sus temporadas, mientras que las Ligas Mayores de Béisbol redujeron su calendario de 162 a 60 partidos y luego llevaron a cabo sus playoffs en herméticas sedes neutrales imitando el modelo de NBA y NHL.

En el caso de la NFL, ésta mantuvo su calendario completo de partidos, sin “burbujas”, y logró llegar hasta la semana 12 sin suspensiones o contratiempos mayores. Pero luego, en cuestión de días, todo se empezó a complicar.

Varios partidos tuvieron cambios obligados de fecha, algunos equipos cerraron sus instalaciones de manera temporal, los 49ers de San Francisco se quedaron sin casa por restricciones en el condado donde entrenan y juegan, y luego se presentó el insólito caso de los Broncos de Denver, que tuvieron que jugar el domingo sin ninguno de sus cuatro quarterbacks debido al coronavirus. Lógicamente perdieron.

Pero si hay un caso que ha causado y sigue causando revuelo y preocupación en la NFL es el de los Baltimore Ravens, que este martes cumplieron 10 días seguidos registrando al menos un caso nuevo de coronavirus.

Esto es solo un pequeño aunque significativo reflejo de lo que sucede en el marco de todo el país. El martes se reportaron 167,759 nuevos casos en Estados Unidos, y 1,265 fallecimientos.

Los Ravens no solo se han visto bajo fuego por los más de 20 jugadores y empleados infectados de COVID-19, sino que ellos han causado una reacción en cadena que afecta a otros equipos, especialmente a los Pittsburgh Steelers, su gran rival.

Baltimore tenía que haber jugado el jueves de Thanksgiving Day en Pittsburgh en un partido de lujo, pero un brote de coronavirus hizo que la NFL cambiara el duelo para el domingo 29 de noviembre. En los siguientes días hubo nuevos casos positivos, incluyendo el del ‘MVP’ Lamar Jackson, y la liga entonces decidió reprogramar la fecha del encuentro para el martes. Y una vez más, al surgir nuevos casos positivos y otros jugadores expuestos a contagio, el partido volvió a cambiar de fecha, quedando para este miércoles a las 3:40 pm Este.

Es legítimo afirmar que no está garantizado que el partido se lleve a cabo el miércoles.

Baltimore’s team flight is leaving, game is still on, but the Ravens did have two more positive tests today, per sources.

It is thought to be one player, one staff, and in the words of one source “not unexpected and not a concern for the game.”

— Adam Schefter (@AdamSchefter) December 2, 2020