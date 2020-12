Desesperada dueña de restaurante acusa injusticia de autoridades de Los Ángeles

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Entre todas las medidas ordenadas por las autoridades del Condado de Los Ángeles para tratar de controlar la pandemia del COVID-19 hay una que domina la discusión: el cierre de los restaurantes.

Una empresaria restaurantera de Sherman Oaks, en el Valle de San Fernando, divulgó un video que se hizo viral en el que reclama a las autoridades locales y estatales por obligar al cierre de su negocio.

En su desesperada queja, Angela Marsden muestra que a un lado del estacionamiento donde ofrecía servicio de su restaurante “Pineapple Hill Saloon & Grill” hay mesas y carpas instaladas para un equipo de producción de filmaciones.

Watch this video, folks. Sound on. pic.twitter.com/Oo6LMdmE1p — Klavan Squarebeard, first of his name (@SpencerKlavan) December 4, 2020

“Yo estoy perdiendo todo. Todo lo que tengo me lo están quitando, y ellos dejan instalar a una compañía de películas justo enfrente de mi patio”, dice la mujer, quien luego rompe en llanto. “No nos han dado dinero y nos hacen cerrar, no podemos sobrevivir, mi equipo no puede sobrevivir”.

Marsden le dijo a ABC7 que ha tenido el negocio por 10 años y que gastó $80,000 dólares para adaptar el servicio al aire libre. Agregó que fue al restaurante a pagarles a sus empleados cuando se llevó la sorpresa y por eso decidió hacer el video.

“Necesitamos que alguien haga algo al respecto”, exigió.

Durante el video no aparece una sola persona bajo las carpas del equipo de filmación señalado por la mujer.

El lunes pasado entró en vigor un confinamiento en el condado más poblado del país, lo que supuso el cierre de restaurantes, que desde entonces solo pueden ofrecer servicio a domicilio (takeout). La medida dio lugar a un debate regional sobre si era necesaria y justa.

