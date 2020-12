Fiscal de California, Xavier Becerra advierte que Trump quiere “arrebatar” salarios a campesinos

El fiscal general de California, Xavier Becerra, advirtió este jueves que el presidente Donald Trump “está tratando activamente de arrebatar los salarios a los trabajadores agrícolas que ponen comida en nuestras mesas” en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.

Las declaraciones del nominado por el presidente electo Joe Biden para dirigir el Departamento de de Salud y Servicios Humanos se dan en medio de una batalla legal contra la Casa Blanca por la aplicación de una regla que, según los detractores, rebajaría los salarios de los trabajadores agrícolas.

El fiscal que ha demandado al Gobierno de Trump más de 100 veces presentó este jueves un documento (amicus brief) en apoyo a una demanda de la Unión de Campesinos (UFW) contra la regla que entraría en vigor el próximo 21 de diciembre que congelará los salarios de algunos trabajadores agrícolas hasta 2023 y, a partir de entonces, desacelerará el crecimiento de los pagos.

In the middle of the pandemic, President Trump is actively trying rip wages away from the farmworkers who put food on our tables.

That’s not how you support working families — and that’s not how you build back our economy.

— Attorney General Becerra (@AGBecerra) December 10, 2020