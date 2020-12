Disney presenta “Encanto”, su película animada inspirada en Colombia

Este jueves 10 de diciembre Disney Animation presentó su nueva película animada llamada Encanto, la cual contará con escenarios y temas musicales inspirados en Colombia. A través de su cuenta de Twitter la compañía del ratón compartió un pequeño y colorido adelanto.

Sera la cinta número 60 de los estudios de animación de Disney y se proyecta su estreno en cines para otoño de 2021. Los detalles de la producción así como la trama principal se han mantenido bajo estricto secreto.

This Fall, Walt Disney Animation Studios’ all-new film Encanto takes you to Colombia, where a magical family live in a magical home. Directed by Byron Howard and Jared Bush, co-directed and co-written by Charise Castro Smith, and music written by Lin-Manuel Miranda. pic.twitter.com/bdxag3SzPv

— Disney Animation (@DisneyAnimation) December 11, 2020