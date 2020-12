CDC: Más de un millón de estadounidenses recibieron vacunas contra Covid-19

Más de 1 millón de estadounidenses han recibido vacunas de Covid-19, pero es poco probable que el gobierno cumpla con el objetivo de vacunar a 20 millones de personas para fines de este mes, dijeron funcionarios federales el miércoles.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) promocionaron romper la marca del millón a 10 días del inicio del programa de inmunización más ambicioso en la historia de Estados Unidos.

The U.S. has passed an early but important milestone in bringing the #COVID19 pandemic to an end. More than 1 million people received their first dose of COVID-19 vaccine in the past 10 days. With #COVID19 cases surging nationwide, this comes at a critical time. pic.twitter.com/OR1vLLxpPt

— CDC (@CDCgov) December 23, 2020