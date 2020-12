Andrea Escalona pasa su primera Navidad sin su mamá, pero en compañía de Galilea Montijo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Tras la muerte de Magda Rodríguez, el pasado mes de noviembre, Andrea Escalona decidió pasar Navidad en Acapulco a lado de Galilea Montijo y su familia.

Así lo dejaron ver las conductoras por medio de una serie de videos compartidos en las historias de sus respectivas cuentas de Instagram, en donde se les vio cantando los tradicionales villancicos y disfrutando de la noche.

Otra de las asistentes a la celebración fue Andrea Rodríguez, actual productora del matutino, quien compartió en su perfil social una fotografía con la que agradeció la invitación:

“Por una navidad diferente Gracias Galilea Montijo, Fernando Reina y Mateo por recibirnos en su casa“, escribió al pie de la publicación en la que se le ve posando junto a los anfitriones, su sobrina e hijas.

Asimismo, compartió que, aunque fue una celebración diferente en la que hubo una silla vacía, tuvo el privilegio de disfrutar a lado de personas importantes: “Fue una noche especial al lado de mis grandes amores y tuvimos una silla vacía pero llena de amor desde el cielo Magda Rodríguez. La foto del recuerdo Navidad 2020 llena de amor“, añadió

Aunque la conductora del programa ‘Hoy’ había decidió no celebrar Navidad ni Año Nuevo, hace unas semanas, durante la venta de ropa de la productora que organizó a favor del Teletón, reveló ante la cámara de Eden Dorantes que pasaría las fiestas decembrinas en Acapulco junto a Galilea Montijo y su familia:

“A Magda le encantaba la playa, el mar, vamos a estar en Acapulco. Tenemos una familia bien importante que es la familia de Hoy, no sabes cómo se ha portado Galilea Montijo, Legarreta, “El Negro” y curiosamente todos van a estar en Acapulco, entonces Gali me dijo: ¿Qué van a hacer? y yo le dije: ‘No, este año yo me salto la navidad, este año no quiero poner arbolito, este año yo soy el Grinch reencarnado, me voy a quedar en mi casa viendo la pared’“, sin embargo finalmente fue convencida de asistir a la celebración.

Mientras que la hermana de la fallecida productora aseguró que el 25 seguro estarían en la playa haciendo un ritual, al igual que el día 1 de enero con el que recibirán este 2021.