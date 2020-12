La congresista electa por Florida María Elvira Salazar da positivo al coronavirus

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La congresista electa por Florida, María Elvira Salazar, confirmó este jueves que dio positivo al coronavirus, por lo que no va a poder asistir a la ceremonia de juramentación del Congreso en el Capitolio de Estados Unidos previsto para el domingo.

Salazar, una republicana, dijo en Twitter que fue ingresada en un hospital de Miami arritmia cardíaca el 23 de diciembre, antes de que le realizaran la prueba del Covid-19. Tras someterse al test, dio positivo.

Hola amigos, Me disculpan que no he podido comunicarme a través de mis redes sociales, pero me infecté con el COVID: pic.twitter.com/11HQFKe0J1 — María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) December 31, 2020

“Espero que puedan perdonarme porque no he podido comunicarme a través de las redes sociales, pero me diagnosticaron Covid-19. Estoy en cuarentena en casa y mejorando cada día. Espero comenzar a trabajar para mi comunidad cuando me sea medicamente permitido”, tuiteó la política.

La cubanoamericana, que derrotó a la representante demócrata Donna Shalala en noviembre, salió del hospital y comenzó su proceso de cuarentena en casa una vez estuvo en “condición estable”.

“Estoy muy agradecida con los incansables médicos de primera línea en nuestra comunidad, que ayudan a tantas personas a combatir la pandemia. Estoy en cuarentena en casa y mejorando cada día”, apuntó.

El martes, el congresista electo por Louisiana, Luke Letkow, murió tras ser diagnosticado con el coronavirus. Tenía 41 años.