VIDEO: Explota con mina camión blindado del CJNG, sicarios del Mencho así cayeron en trampa

En redes sociales circula el video del momento en que un supuesto camión blindado de narcotraficantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es destruido cuando pasó por una mina plantada por sus rivales de Cárteles Unidos (CU) en el estado de Michoacán en México.

En las escenas captadas por cámaras de seguridad de visión nocturna cuya fecha marca el 2 de enero de 2021, se aprecia cómo la unidad en la que presuntamente se trasladaban integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, es destruida al pasar por la calle en donde estaba la mina.

Armored truck belonging to Cartel Jalisco destroyed after driving over a makeshift landmine planted by Carteles Unidos in Michoacán yesterday pic.twitter.com/eUBejAEzuW

