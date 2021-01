Creadores de la piñata de Gabriel Soto podrían ser demandados

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La polémica en torno al video sexual de Gabriel Soto que se filtró en redes sociales el pasado mes de diciembre sigue, esta vez dan a conocer que el actor no solo piensa tomar acciones legales en contra del o los responsables de difundir la grabación, sino que también podría demandar a los creadores de la piñata en la que hacen alusión al escándalo.

De acuerdo a la información publicada por la Piñatería Ramírez, que se ubica en el estado de Reynosa, Tamaulipas, el equipo legal del protagonista de ‘Te acuerdas de Mi’ se puso en contacto con ellos, con el fin de informarles que están cometiendo un delito, ya que no pueden hacer uso de la imagen del actor para lucrar con ella.

“No es juego, te estoy contactando para informarte y si no me crees puedes hablar a la ANDA y con gusto te informarán“, se lee en uno de los mensajes y continúan: “Estás utilizando una imagen que no tienes autorización dando publicidad a tu establecimiento, ¿me explico? Esto es fraude ya que no estás autorizado para usar estas imágenes“.

Y finalmente advirtieron que próximamente tendrán más noticias de la posible demanda:

“Por lo que a mí concierne, en mi área laboral, ya te informé y cumplí con informarte y explicarte, lo demás, se pondrán en contacto los abogados y el manager de Gabriel contigo“.

Sin embargo, los dueños de dicho establecimiento se han tomado todo con sentido del humor y el encargado de realizar las publicaciones hasta preguntó si en prisión le permitirán seguir realizando las famosas piñatas que han causado revuelo en otros escándalos de famosos, destacando figuras de papel con la imagen de Sarita Sosa, Bárbara de Regil, Daniel Bisongo, Lupita Jones y Las Lavanderas, por mencionar solo algunas.