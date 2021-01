La entrevista que Jenni Rivera no quería que saliera a la luz

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Jenni Rivera estuvo rodeada de muchos escándalos y rumores hasta sus últimos momentos, y al día de hoy hay quienes todavía creen que hay muchas irregularidades en su muerte que podrían ser indicio de que ella ya sabía que moriría. Y es que hay mucho material de la cantante que por alguna razón no salió a la luz en su momento y que poco a poco ha sido revelado; este es el caso de una entrevista que no debía ser conocida.

Hace dos años el famoso productor Pepe Garza compartió una conversación que tuvo con la cantante en la cual ella revela que no quería que se hiciera pública a menos que perdiera la vida. “Es una entrevista que esperemos nunca salga al aire” se escucha decir a Garza.

“Hay una situación en México que está poniendo en riesgo la vida de muchos artistas” explicó Garza y resaltó el peligro que se vive en algunos lugares del país. “Todos los fines de semana que estoy trabajando en México estoy arriesgando mi vida…. yo sigo haciendo esto por el amor a lo que uno hace y el amor que le tengo a mi público”, dijo Jenni.

“Hoy es miércoles 27 de julio y son las 4 de la tarde, y yo quise hacer la entrevista porque hoy mismo recibí un correo de parte de una persona que está por hacer un concierto mío en Arizona y hasta el FBI se comunicó con ellos queriendo hablar conmigo… ellos saben de las amenazas de muerte que yo he recibido” se escucha decir a Jenni en la grabación al locutor.

Se dice que por mucho tiempo Jenni estuvo amenazada (incluso hay una teoría de que no está muerta sino se encuentra en protección a testigos) y no quería decirle a su familia para no preocuparlos. “Le pedí a mi esposo (Esteban Loaiza) que se quedara con mis hijos por si algo llega a suceder”, revela Jenni preocupada.

Durante la entrevista la cantante recuerda que en Michoacán la amenazaron con cortarle la cabeza, lo que se sumaba a las múltiples amenazas que recibía antes de sus conciertos.

¿Sus hijos sabían de estas amenazas?

Este tema es algo que divide a los fans de Jenni; por un lado creen que la Diva realmente estaba siendo perseguida y piden que se resuelva el caso de su muerte, por otro, algunos creen que la familia Rivera solo quiere buscar fama con el nombre de su mamá. Al respecto, Chiquis y Johnny revelaron al mismo Pepe Garza que la cantante les dijo muy poco sobre ello pero sí escucharon en más de una ocasión que Jenni confesaba sus deseos “por si algún día faltaba”.

“Ese año me acuerdo que mi mamá había comentado que le habían llamado para que no fuera a una ciudad en México, para que no la fueran a matar; ella siempre daba la cara, se encomendó a dios y fue, gracias a dios regresó bien”, dijo Chiquis.

Por su parte el hijo menor de Jenni confirmó que su mamá estaba segura que moriría de manera trágica, pues estaba obsesionada con muertes como la de Selena o la princesa Diana. “Ella solo quería ser una mamá”, recordó con tristeza.

Así es como ha prevalecido el misterio alrededor de la muerte de Jenni y si bien ahora su familia no quiere más escándalos con los medios, no pierden la oportunidad para recordar a la gran cantante que hasta hoy tiene miles de fans por todo el mundo.

