AMLO enfermo, Trump se divorcia y más: Qué predijo el Brujo Mayor para el 2021

El Brujo Mayor lanzó sus predicciones generales para el 2021 y auguró un año difícil para los mandatarios de México y Estados Unidos. Por un lado, ve un deterioro en la salud del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y por el otro a un Donald Trump solitario en el plano político y sentimental.

Usando la baraja del tarot como oráculo, el célebre adivino mexicano predijo que, si bien AMLO tendrá intenciones de reelegirse al término de su mandato en 2024, su estado de salud no se lo permitirá, según declaraciones citadas por EFE.

Uno de los temas que llamó la atención del Brujo Mayor fue la despenalización del aborto, recientemente legalizado en Argentina, pero en México vislumbra que no será de igual manera.

“En México no ocurre, Obrador no quiere en este momento echarse encima cosas que no le interesan a él y no va a trascender de ninguna manera”, comentó. No obstante, mencionó que será un buen año para el movimiento feminista, pese a sus detractores, al pronosticar que habrá grupos que lo apoyarán económicamente.

Con lo que respecta al presidente saliente de los Estados Unidos Donald Trump auguró que no será un buen 2021 para él. “Vemos a un Trump solo, olvidado” puntualizó el psíquico de grandes barbas, quien además pronosticó que tendrá fuertes problemas en febrero y adelantó que podría divorciarse de Melania Trump, padecer enfermedades e incluso, ser buscado por la policía.

En este sentido, comentó que Joe Biden, cuyo mandato comenzará el 20 de enero, tendrá que hacerse cargo de todos los ámbitos que dejó pendientes Donald Trump en el tema del cambio climático.

Por otro lado, El Brujo Mayor no vio en su oráculo que se avecine un gran terremoto, pero sí otros desastres naturales. Pronosticó que habrá un mayor número de huracanes e inundaciones “de Guatemala hacia abajo”.

Finalmente, predijo que el 2021 será otro año de pandemia, lo que ocasionará una caída considerable de la economía global. “Habrá problemas muy graves en Europa por la pandemia y viene la segunda pandemia que no es el COVID sino la economía”, enfatizó.

