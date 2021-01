Ninel Conde responde furiosa si es verdad que es investigada por el FBI

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Durante un encuentro con los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Ninel Conde estalló en contra de algunos reporteros, quienes insistieron en saber si es verdad que se encuentra bajo investigación por el FBI.

La cantante, quien es conocida como “El Bombón Asesino”, fue interrogada sobre esta situación legal de su actual esposo, Larry Ramos, quien enfrenta varias demandas millonarias por el delito de fraude ante las autoridades de Estados Unidos.

“¿Para eso vinieron hasta el aeropuerto? Ya te contesté esa pregunta, eso no es cierto, y no tengo nada que aclarar, si quieres pasar a otra pregunta porque ya es como muy amarillista, sé que ese título te vende, pero pues ya, hay límite de las mentiras“, se escucha decir a la cantante, quien supuestamente sería investigada por actuar como cómplice en dichos fraudes.

Antes de retirarse, respondió si es verdad que estuvo a punto de encontrarse con su hijo Emmanuel en Cancún durante sus últimas vacaciones, ya que, de acuerdo a las declaraciones de algunos seguidores, se encontraban vacacionando en la misma playa y a unos cuantos metros de distancia.

“Es lo que dicen, yo no tengo conocimiento, no me consta“, agregó ante las cámaras de ‘Sale el Sol’.

La también actriz de 44 años aclaró que sobre la batalla legal que mantiene con el padre de su hijo y ex pareja, Giovanni Medina, prefiere no hablar más:

“Son cosas que no comprendo, pero he decidido no hablar de cosas negativas que me lastiman, no es necesario que yo lo reitere. Ya no quiero generar pie a dimes y diretes“, comentó antes de subir a la camioneta que ya la esperaba.