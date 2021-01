Dulce María comparte fotografía y conmovedor mensaje dedicado a su hija: “Mi mayor proyecto”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Dulce María demostró una vez más la felicidad que vive tras la llegada de su hija María Paula, por lo que compartió una tierna imagen.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la estrella de ‘Falsa Identidad’ dio a conocer una fotografía en la que se le ve con su pequeña hija en brazos, a quien dio la bienvenida el pasado mes de diciembre junto a su esposo, Paco Álvarez.

Junto a la instantánea, la artista detalló que dedicar por completo su tiempo a la pequeña, la ha hecho ver la vida de otra manera, por lo que se siente inmensamente feliz y agradecida por poder vivir esta maravillosa etapa:

“Mi mayor proyecto… cuando sonríes toda la vida se me ilumina y me llenas de esperanza, tu vida no tiene precio y el que estemos aquí́ sanas y salvas no lo cambiaría por nada. Gracias a Dios por tu vida mi lucecita“, escribió la ex RBD junto a la fotografía que acompañó con algunos efectos de video, convirtiéndola en una de las más vistas dentro de la famosa red social.

A las reacciones se sumaron más de 5 mil comentarios, en los que fanáticos de varios países destacaron lo bellas que lucen mamá e hija.

Recordemos que el pasado 3 de enero, la cantante compartió otra imagen con la que celebró el primer mes de vida de su primogénita, en donde confesó que se encuentra agotada pero enamorada y agradecida con la vida por la llegada de María Paula.