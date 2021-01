Autoridades de Los Ángeles alientan la vacunación del coronavirus pero no hay citas disponibles

El condado de Los Ángeles ha sido desproporcionadamente más afectado por el coronavirus que otros territorios de California y aunque las autoridades del condado y del Departamento de Salud Pública alientan a los que califican para que agenden una cita de vacunación contra el COVID-19, la verdad es que no hay ninguna disponible.

En el condado angelino casi 1.1 millones de personas se han infectado de la enfermedad desde que fue detectada por primera vez hace poco más de un año, por lo que son millones los que quieren vacunarse cuanto antes, aunque actualmente solo califican unos pocos.

En Los Ángeles solo califican básicamente personas mayores de 65 años y trabajadores de la salud, pero al ingresar al sitio MyTurn.ca.gov para buscar una cita al mediodía de este viernes, no había ningún horario disponible para el resto de enero ni en los primeros días de febrero. Además, de todos los centros, solo presentaba como opción de ubicado en The Forum, en Inglewood.

La demanda de vacunas que tiene el condado es tan grande que actualmente sobrepasa la disponibilidad, sin embargo, el gobernador aseguró más temprano que el estado ha incrementando el número de inmunizaciones realizadas y que se espera que se agilicé mucho más.

CA has now done over 3 million vaccinations.

In less than 2 weeks, we went from 1.5 million vaccinations to over 3 million — getting 58% of our stock in arms.

And our pace is continuing to accelerate.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) January 29, 2021