Inicia la segunda ronda de solicitudes para obtener la ayuda para pequeñas empresas en California

El gobernador Gavin Newsom aseguró el jueves que su administración ya dio inicio a la segunda ronda de solicitudes para recibir la ayuda destinada a las pequeñas empresas del estado bajo el Programa de Subvenciones de Ayuda del COVID-19.

El programa que fue anunciado por Gavin Newsom a finales del mes de noviembre, otorga ayudas económicas a los pequeños empresarios y organizaciones sin fines de lucro que van desde los $5,000 hasta los $25,000 dólares, monto que es determinado según los ingresos anuales de cada empresa.

— Office of the Small Business Advocate (@CaliforniaOSBA) February 4, 2021

Round 2 for the #CAReliefGrant is now OPEN. Apply at https://t.co/ZKY9SXveGZ . Applications close on 02/08 at 6:00pm PST. Round 1 eligible and waitlisted applicants DO NOT need to apply again. pic.twitter.com/ynHzlb7x3Y

La segunda ronda de recepción de solicitudes estará abierta hasta el próximo 8 de febrero a las 6 de la tarde y puede solicitarla directamente en Careliefgrant.com

Si usted es un empresario que ha sido afectado económicamente por la pandemia del coronavirus y cuenta con ciertos requisitos básicos, como “estar operando actualmente o tener un plan claro para reabrir una vez que el estado de California lo permita”, su negocio es elegible para obtener la ayuda.

El estado incluso creó un documento digital explicativo del programa y todo lo que necesita para solicitarlo.

We are stepping up to help small businesses hurt by #COVID19.

Today, we met CA entrepreneurs who received $$ from the #CAReliefGrant Program to help them recover.

Nearly $237.5M was awarded in round 1 to 21K+ small biz & round 2 applications are open now. #CaliforniaForAll pic.twitter.com/8zNT4O1BZQ

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) February 4, 2021