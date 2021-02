Casa Blanca respalda a Gavin Newsom y asegura que está en contra de los esfuerzos del revocatorio

El gobernador de California, Gavin Newsom ha enfrentado una campaña para su destitución desde hace varios meses y aparentemente la iniciativa para removerlo de la oficina ha ganado fuerza, pero en una importante muestra de apoyo desde la Casa Blanca respaldó al demócrata a inicios de esta semana.

Jen Psaki, la secretaria de Comunicación del gobierno de Joe Biden, aseguró en un mensaje en la red social Twitter que la casa blanca rechaza los intentos de revocar el mandato del gobernador de California Gavin Newsom.

In addition to sharing a commitment to a range of issues with @GavinNewsom from addressing the climate crisis to getting the pandemic under control, @POTUS clearly opposes any effort to recall @GavinNewsom

— Jen Psaki (@PressSec) February 9, 2021