Se disparan los casos de envenenamiento por monóxido de carbono en Houston

TEXAS – Bomberos del Departamento de Plum Grove reportaron que por lo menos siete personas tuvieron que ser trasladadas a un hospital luego de haber sufrido envenenamiento por monóxido de carbono.

En las últimas 72 horas en el área de Houston y sus alrededores se han reportado numerosos casos de envenenamiento por monóxido de carbono algunos han dejado a personas en condición crítica.

La escena en Plum Grove, según las autoridades, ocurrió este martes a eso de la 1:30 p.m. cuando los bomberos respondieron a una llamada de varias personas que se encontraban desmayadas en el interior de su residencia.

Bomberos encontraron desmayados a tres adultos y cuatro niños en la residencia. Las víctimas fueron removidas de la escena y trasladados al hospital. Dos de las víctimas se encontraban en condición crítica.

Las autoridades informaron que la causa fue envenenamiento por monóxido de carbono causado por el uso de una parrilla en el interior de la residencia. La parrilla contenía carbón encendido.

In the previous two days @HoustonFire has responded to over 130 calls related to carbon monoxide. DO NOT heat your home using a stove, oven, or grill. Only use generators outside. Always back your vehicle completely out of the garage before idling. @FireChiefofHFD pic.twitter.com/lEED0TxjDx

— Houston Fire Dept (@HoustonFire) February 17, 2021