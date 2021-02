VIDEO: Julio César Martínez relata sus peleas en la secundaria cuando “hacía llorar” a chavos más grandes que él

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El “Niño de Fierro” le apodaron. El boxeador Julio César Martínez empezó a construir su reputación de temible golpeador cuando apenas era un adolescente en Azcapotzalco, su barrio natal de la Ciudad de México.

El actual campeón mundial mosca del Consejo Mundial de Boxeo defenderá su título el 27 de febrero como parte de la función encabezada por Saúl “Canelo” Álvarez en Miami. Julio César Martínez, de 26 años de edad, tratará de confirmar que ya es uno de los mejores cañoneros de todo el boxeo.

Pero cuando era muy joven, Martínez continuamente estaba en pleitos de escuela y en una charla con La Opinión “El Rey” relató una anécdota que retrata su esencia.

“A mí me gustaron los trancazos desde chamaco, desde que estaba en la secundaria me gustaban mucho los golpes, me peleaba mucho y me metieron al box”, confiesa Martínez, quien empezó a entrenar boxeo a los 9 años y que luego empezaría a boxear en el barrio de Tepito.

“Siento que les caía gordo a los entrenadores porque me subían (contra) chavos más fuertes, más pesados, pero como siempre he sido aferrado, aguerrido, pues luego hasta los hacía llorar, porque me daban uno y yo les daba tres”, relató el peleador de apenas 1.57 metros de estatura pero que tiene dinamita en los puños.

Su rival en la función de Miami será el talentoso peleador boricua McWilliams Arroyo (20-4), contra quien buscará su tercera defensa exitosa.

Martínez (17-1, 13 KOs) realmente se dio a conocer internacionalmente en diciembre de 2019 al noquear a Cristofer Rosales, de Nicaragua, para convertirse en campeón mundial.

En su más reciente pelea venció por nocaut a su compatriota Moisés Calleros.

