Ocasio-Cortez comenzó a repartir en Houston los más de $3 millones de dólares recaudados para ayudar a Texas

TEXAS – La congresista demócrata de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez llegó a Houston este sábado por la mañana y comenzó a distribuir los más de $3 millones de dólares que ha logrado recaudar para ayudar a personas en Texas afectadas por la tormenta invernal.

Las donaciones serán repartidas a través de organizaciones comunitarias en diferentes partes del estado. Ocasio-Cortez hizo su primera parada en el banco de comida Houston Food Bank y junto con sus colegas, las congresistas demócratas de Texas, Sylvia García y Sheila Jackson Lee, que representan distritos en Houston, estuvieron de voluntarias empacando cajas de alimentos para ser distribuidas a residentes de Houston.

“Cuando ocurre una crisis como la que acaba de ocurrir en Texas todos tenemos que estar unidos y buscar la manera de ayudar, ese es el espíritu americano”, dijo Ocasio Cortez durante la conferencia de prensa que se realizó el sábado en las instalaciones del Houston Food Bank al este de Houston.

We hit $3.2 MILLION in Texas relief support last night!

One of the places it’s going is the Houston Food Bank. I’m visiting Reps. @JacksonLeeTX18 & @LaCongresista with volunteers to pack meals.

The bank REALLY needs helping hands.

Can you join a shift? https://t.co/93wBfD4YdI pic.twitter.com/62AvCb4CL7

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) February 20, 2021