El condado de Orange convirtió el Centro de Convenciones de Anaheim en un centro de vacunación de coronavirus

El Centro de Convenciones de Anaheim, el cual no ha tenido la acostumbrada actividad de eventos que solía tener antes de la pandemia, desde este martes funcionará como un centro de vacunación de coronavirus masivo para segundas dosis, de acuerdo con información divulgada por el condado de Orange.

El popular centro de convenciones de la ciudad del sur de California, será un nuevo centro de vacunación que por el momento solo administrará la segunda dosis de la vacuna de Moderna a los residentes del condado que tengan una cita.

We're ready to open up Anaheim's second super POD vaccine distribution site tomorrow at Anaheim Convention Center.

To start, we'll be giving second dose shots to those who had their appointments postponed last week.

More on our super PODs here: https://t.co/rT8xz2CohC. pic.twitter.com/5dN9KGPfWF

— City of Anaheim (@City_of_Anaheim) February 23, 2021