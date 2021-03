Cambian icono de aplicación de Amazon para que no parezca bigote de Hitler

Amazon decidió cambiar el diseño de su ícono de aplicación, reemplazando la cinta azul en la parte superior, que para muchos recordaba el bigote del líder nazi, Adolfo Hitler.

El sitio CNN reporta que ese logotipo ya no está más, y que en su lugar los usuarios de la aplicación Amazon Shopping ahora encontrarán una pequeña caja cuadrada de cartón, que simula ser un paquete con cinta de embalaje azul sobre la flecha de la firma de la compañía.

El polémico icono fue introducido en algunos mercados internacionales a finales de enero (Reino Unido, España, Italia y los Países Bajos), pero después de las reacciones que despertó, la tienda de comercio electrónico más grande del mundo, decidió reinventarlo nuevamente para evitas asociaciones con el bigote del dictador nazi y todo lo que representa.

lmao I completely missed that amazon quietly tweaked its new icon to make it look… less like hitler pic.twitter.com/Jh8UC8Yg3u

— alex hern (@alexhern) March 1, 2021