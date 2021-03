El increíble manicure de Anya Taylor-Joy

No es raro que los actores hagan referencia a los personajes que les dieron un gran éxito, así fue el caso de la actriz Anya Taylor-Joy, quien recientemente portó una manicura digna de una reina del ajedrez. Con ello impactó en la pasada noche de los Globos de Oro.

Para el evento portó un look Dior en color verde esmeralda que acaparó todas las miradas, sin embargo la verdadera sorpresa estaba en su mano, la cual portó un juego de uñas inspirado en el ajedrez. El diseño estuvo a cargo de la artista y profesional Kim Troung.

La ganadora del Globo de Oro por su papel en The Queen’s Gambit también lució joyería de Tiffany & Co. de un valor de $2 millones de dólares, según reportó el medio Elle. Sin duda se vio espectacular.

anya taylor joy was wearing custom chess nails in honor of her character beth harmon in ‘the queen’s gambit’ pic.twitter.com/Tu9BGqzHJE

