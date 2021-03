VIDEO: El brutal rodillazo por el que Petr Yan fue descalificado y perdió su título en la UFC

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El campeón del peso gallo de la UFC, Petr Yan, perdió su título ante Aljamain Sterling la noche del sábado luego de propinarle un rodillazo ilegal a la cabeza en el cuarto asalto, cuando aún el retador estadounidense permanecía indefenso en el suelo, por lo que se proclamó nuevo monarca en la UFC 259.

En un combate disputado en Las Vegas, Nevada, Sterling se proclamó campeón entre lágrimas. El referí le advirtió a Yan de que el rival estaba caído y por tanto perdió el cetro del peso gallo. Victoria amarga, el estadounidense se convirtió en el primer campeón de la UFC que gana el título de esta forma.

Finally getting to watch the sequence and wow…Heartbreaking to watch https://t.co/jbXQySL3rx — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) March 7, 2021

Después de la decisión y ser proclamado como nuevo campeón, Aljamain Sterling reveló en Twitter que no había tenido oportunidad de ser la secuencia del rodillazo completa y aseguró que fue “desgarrador verlo”.

“No de la forma en que siempre he querido ganar una pelea. Fue reñido, competitivo y lleno de acción. Sentí que la rodilla era intencional, especialmente después de que el árbitro anunció que era un oponente derribado”, expresó el nuevo monarca.

Por su parte, Petr Yan se disculpó este domingo, deseándole un pronta recuperación a Sterling y afirmó que no era su intención dar ese golpe.

“Pido disculpas y le deseo una pronta recuperación a Aljamain Sterling. No quise lanzar una patada ilegal, solo cometí un gran error y pagué por ello”, explico el ruso en redes sociales.

I apologize and wish speedy recovery to @funkmasterMMA I didn’t mean to throw an illegal strike, I just made a big mistake and paid for it. — Petr “No Mercy” Yan (@PetrYanUFC) March 7, 2021

Del octágono, el pleito se trasladó a Twitter

Dentro del octágono, se trató de una pelea pareja, Yan hizo valer su oficio y, sabedor de su poder, esperó su momento para conectar una potente derecha que derribó a su rival para cerrar el primer asalto. Sterling se mostró a la altura, pero pagó el ritmo que planteó toda la pelea. Yan fue de menos a más e hizo palpable su solidez hasta su descalificación.

Sin embargo, este domingo los combatientes se enfrascaron en nuevo pleito, esta vez sin patadas ni puñetazos, sino con tuits en donde el ruso reclamó por una revancha y se burló de su rival por no aceptar de inmediato.

“El campeón de papel esquivando la revancha desde ahora”, aseveró Petr Yan sobre su rival y nuevo campeón.

Paper champ ducking the rematch already 🤦🏻‍♂️ https://t.co/bHygmTbGcB — Petr “No Mercy” Yan (@PetrYanUFC) March 8, 2021

A lo que Aljamain Sterling respondió que Yan “sabía perfectamente lo que estaba haciendo cuando lanzó el rodillazo” y que sus disculpas eran falsas. Además reconoció que su oponente estaba siendo ligeramente mejor que él.

“I dIDn’T kNoW hE wAs dOwN. i’M gOinG tO fAkE ApOloGy nOw”

🤡 https://t.co/6ayaptzM1K pic.twitter.com/zpXQosTAbp — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) March 8, 2021

“Puedo admitir que en el cuarto round estabas empezando a conectar más golpes, pero la pelea fue estadísticamente cerrada, a pesar de que me fatigué al principio. El payaso aquí eres tú”, replicó Sterling.

