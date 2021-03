Carmen Salinas se entera de la muerte de “Cepillín” en plena entrevista

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El espectáculo en México está de luto con la muerte de Ricardo González Gutiérrez, quien es mejor conocido como “Cepillín“, el icónico payasito que divirtió a varias generaciones con sus shows de televisión, en el circo y que alegró al público infantil con sus canciones.

La noticia que fue dada a conocer alrededor de las 10:30 AM (hora local de México), conmocionó al público y la comunidad artística, en donde inclusive hubo reacciones de incredulidad, este fue el caso de Carmen Salinas, quien se enteró mientras ofrecía una entrevista con diversos medios de comunicación.

Con un rostro visiblemente triste, la primera actriz mexicana no daba crédito a la información que estaba recibiendo por parte de los reporteros, por lo que al borde del llanto negó de primer momento la noticia.

“Ay no, no, no, ¿no es cierto verdad? No es cierto, hijo. Pero no es cierto, ¿verdad? ¡Dios mío, pero cuánta gente no ha fallecido! Ya murió Cepillín“, se escucha decir en el video que fue compartido por el periodista Eden Dorantes.

El intérprete de temas como “Las mañanitas”, “La feria de Cepillín” y “Amor Chiquito”, perdió la vida este 8 de marzo a los 75 años debido a las complicaciones que presentó tras ser sometido a una cirugía de columna, en donde los médicos le detectaron cáncer.