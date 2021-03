‘Canelo’ Álvarez es el deportista con más pérdidas económicas por la pandemia

A pesar de que Saúl ‘Canelo’ Álvarez es el deportista mexicano que más ganancias genera y el único en la lista Forbes de los 100 atletas más ricos del mundo, los estragos de la pandemia le han conectado un golpe frontal; el ‘Canelo’ tuvo pérdidas en el 2020 de casi dos tercios de lo generado en el 2019.

De la lista anual de la revista Forbes de los deportistas mejor pagados, Saúl Álvarez es quien registró más pérdidas, el campeón de los supermedianos pasó de ganar $92 millones de dólares en 2019 a $35 millones en 2020, un déficit de $57 millones.

Las razones de este dramático descenso en las arcas del Álvarez son la falta de actividad oficial a causa de la pandemia del COVID-19, que provocó que el mexicano solo pudiera pelear una vez en el 2020 y hasta el mes de diciembre.

🇲🇽 Feliz de haber compartido otra victoria con mi equipo, mi familia y todos ustedes. Vamos por más, nos vemos el 08 de mayo para #CaneloSaunders👊🏻

🇺🇸 Happy to have shared another victory with my team, my family and all of you. See you on May 8th for #CaneloSaunders Let's go!👊🏻 pic.twitter.com/eiQrGiooUM

— Canelo Alvarez (@Canelo) March 1, 2021