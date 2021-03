La historia detrás de la emblemática foto de Britney Spears, Paris Hilton y Lindsay Lohan

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Britney Spears, Lindsay Lohan y Paris Hilton protagonizaron una serie de imágenes hace 14 años que al día de hoy siguen siendo tema de conversación. Se trata de las instantáneas que les tomaron saliendo de una fiesta y a las cuales se conoce como el momento “Holy Trinity”.

Recientemente Paris relató lo que sucedió aquel día. La heredera platicó su experiencia durante un episodio de su podcast, This is Paris y los fans de la década de los 2000 quedaron encantados. “Esa noche Britney y yo salimos y estábamos en el hotel Beverly Hills”, recordó.

11 years anniversary today since the first coming of The Holy Trinity! pic.twitter.com/dxGwTLnFDv — Paris Hilton (@ParisHilton) November 27, 2017

“Luego de la fiesta, decidimos que nos queríamos ir a casa. De la nada aparecieron una gran cantidad de paparazzis, justo cuando íbamos hacia el carro y Lindsay subió con nosotras. Fue un poco incómodo”, dijo Hilton.

La futura esposa de Reum aseguró también que no dijo nada pues era difícil ante la situación que las tres enfrentaban. El momento quedó grabado para la historia y así fue como nació la legendaria imagen que logró reunir a Lindsay, Paris y Britney.

Paris ha recordado en más de una ocasión que su relación con la ex chica Disney no estuvo llena de drama, incluso en el mismo episodio de su podcast no quitó el dedo del renglón y aseguró que “era difícil llevarse bien”, pues “hizo cosas que la hirieron bastante”.

“Pero éramos jóvenes e inmaduras”, agregó Paris, dando a entender que las cosas han mejorado desde entonces.

Luego de aquel momento, Paris fue arrestada por uso de drogas, la carrera de Lindsay también se vio afectado por las adicciones y Britney entró a rehabilitación tras sufrir un colapso nervioso.

