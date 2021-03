A sus 16 años, Lucerito Mijares sigue los consejos de sus padres para enfrentar las críticas

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Lucero Mijares, hija de la reconocida pareja formada por Lucero Hogaza y Manuel Mijares sigue causando revuelo, ya que no solo se ha ganado el reconocimiento del público gracias al talento vocal que heredó de sus famosos padres, pues recientemente demostró sencillez y carisma ante las cámaras.

Con tan solo 16 años de edad, “La Beba”, como es llamada cariñosamente, se perfila para convertirse en uno de los jóvenes talentos más importantes dentro de la industria musical, así lo dejó ver luego de presentarse en diversos escenarios junto a sus famosos padres, hecho que agradeció ante los medios de comunicación.

“Me siento muy privilegiada, porque a veces no hay oportunidad de cantar con tus padres, me siento la más feliz del mundo“, compartió la joven intérprete.

Sin embargo, reveló que por ahora no tiene planes de dedicarse por completo a la música, ya que las oportunidades no se dan tan fácilmente: “Puede ser que ahorita no, que me quede en casa sin hacer nada porque luego es bastante complicado, porque no me salen oportunidades así de rápido“.

Por lo pronto, aprovechó su encuentro con los reporteros para agradecer las muestras de cariño que ha recibido en los últimos meses:

“No tengo palabras para agradecer a las personas que han seguido mi camino y me han seguido todo este tiempo“, añadió durante la breve entrevista que concedió desde el aeropuerto.

Aunque en su mayoría recibe halagos, también ha sido blanco de fuertes críticas, por lo que ha decidido poner en práctica los consejos de sus famosos padres, quienes le han enseñado cómo hacer frente a todo tipo de comentarios:

“Que a veces no pele muchos los comentarios ni buenos ni malos, porque a veces hacen bastante daño, y a veces son mucho más malos que buenos, entonces pienso que dejarlos pasar y siempre ser sencilla y nunca ser protagonista“, añadió.

Tras darse a conocer recientemente que ganó un premio en la categoría de Mejor Debut en los Fans Choice Awards, desbancando a otros jóvenes talentos como Mía Rubín y Ángela Aguilar, Lucerito toma este triunfo con humildad y agradece a quienes la colocaron como favorita.

“Pienso que hay que aprender a ser solidarios con las demás personas porque a veces no nos damos cuenta del odio que tira la gente hacia nosotros. Le agradezco a los fans que hayan votado y hayan dado mucho amor hacia mí“, agregó.