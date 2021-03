Allisson Lozz confiesa cómo le fue tras ser vacunada contra el COVID-19 en Estados Unidos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Aunque hace varios años decidió retirarse del medio artístico para dedicarse por completo a su familia, Allisson Lozz sigue muy activa dentro de sus redes sociales, en donde continuamente comparte con sus seguidores algunos detalles de su vida personal, tal como lo hizo recientemente al revelar cómo le fue tras ser vacunada contra el COVID-19.

La actriz quien saltó a la fama con su participación en telenovelas de Televisa como ‘Rebelde’, ‘Al diablo con los guapos’ y ‘En Nombre del amor’, actualmente se dedica a vender cosméticos, sin embargo, sigue llamando la atención de sus fanáticos con quienes compartió cómo fue su experiencia con la primera dosis de la vacuna en contra del Coronavirus, la cual recibió en el estado de Colorado, Estados Unidos, en donde actualmente radica.

“Hoy me vacuné y no dolió nada. Elegimos la Moderna y ya está accesible aquí en Colorado para todos. Por ahora me duele un poco el brazo, como si fuera muscular, de lo demás estoy bien por ahora“, escribió sobre una serie de fotografías que compartió en su cuenta de Instagram.

Mientras que en una serie de videos publicados un día después, dentro de la misma red social, confesó que presentó algo de dolor en zona en que fue colocada la inyección:

“Les cuento que hoy amanecí con mucho dolor de brazo, mucho, mucho. Ayer me dolía como si hubiera hecho ejercicio y hoy me duele como si me hubiera golpeado con algo súper fuerte. No es nada insoportable, pero sí duele mucho, no puedo levantar el brazo“, describió.

Pero no fue la única en su familia que recibió la vacuna, ya que su mamá también fue una de las receptoras, quien presentó otro tipo de reacción: “No tengo dolor de cuerpo, ni pesadez, ni gripa, ni cosas que he escuchado que algunos sienten, ni mi esposito tampoco, nada más el dolor de brazo. Mi mamá dice que amaneció decaída, ahí les seguiré contando“.

Recordemos que el pasado mes de enero, la famosa compartió que se contagió de COVID-19 al igual que su esposo, por fortuna, ambos lograron reponerse sin complicaciones.