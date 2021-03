¿Qué tiene de especial la nueva bebida Pepsi x Peeps?

Convencidos de que los consumidores han vivido un año muy difícil, Pepsi y Peeps se unieron para ofrecer una bebida de cola sabor malvavisco.

La bebida estará disponible en tres colores brillantes a través de un diseño distintivo de mini latas de 7.5 onzas con un diseño inspirado en Peeps.

Shout out to all our PEEPS: a sweet new flavor is coming your way just in time for spring. Are you ready? 🐣🐰😋 #PEPSIxPEEPS pic.twitter.com/LwQXAwvWMZ

