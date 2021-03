Christian Chávez confiesa que al inicio de su carrea se sentía feo e inseguro

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

A propósito de la reciente transmisión del concierto ‘Ser o Parecer’ que marcó el reencuentro de la exitosa banda de pop mexicana RBD, Christian Chávez compartió algunos problemas de inseguridad que sufrió al inicio de su carrera, en especial recordó cómo surgió su personaje en la telenovela ‘Rebelde’.

Por medio de una publicación dentro de su cuenta oficial de Instagram, el actor y cantante compartió con sus seguidores un emotivo mensaje en el que recordó el proceso por el que pasó para dar vida a Giovani Méndez López, revelando que estuvo a punto de negarse a participar en la exitosa telenovela de Televisa debido a que dicho personaje no tenía relevancia dentro de la historia.

“Cuando este personaje llegó a mi vida no sabía qué hacer con él, confieso que estuve a punto de renunciar a la novela pues los libretos y el personaje original no tenían mucho que sacarle, Era antagonista, pero se diluía mucho en la historia, casi no tenía luz ni brillo“, comentó.

https://www.instagram.com/p/CLb51cmng5j

Sin embargo, fue gracias a la confianza que le brindó el productor y sus directores de escena, como logró crear una interpretación memorable para los televidentes: “Entonces Pedro Damian me dijo que por eso me daba ese personaje a mí por qué sabía que yo podía reinventarlo y gracias a mis directores @juancarlosactorydirector y @luispardochango me ayudaron a darle ese lado cómico y me permitieron salirme del guion e improvisar, empezando con llamarle pollitas a las niñas que lo convirtieron en icónico“, agregó.

Asimismo, confesó que las inseguridades que sufría durante su adolescencia fueron utilizadas para dar vida al que se convertiría en uno de los personajes más queridos por los fanáticos.

“Yo propuse que tuviera el pelo rubio y pupilentes de color, pues en mis primeros años de actor me sentía feo e inseguro.”

El intérprete de 37 años también reveló que solo quería verse guapo y encajar en la televisión mexicana, por lo que se vio obligado a utilizar estas técnicas: “Ya sé… cosas de puberto inseguro, así que se lo regale a Giovani“.

Los mensajes de apoyo no se hicieron esperar, y una de las primeras en reaccionar a las confesiones del actor fue su compañera dentro de la misma telenovela, Zoraida Gómez, quien expresó su apoyo con un cariñoso mensaje: “El pollito más creativo divertido y apasionado con su trabajo. Te quiero, lo hiciste muy bien“.

Así como algunos seguidores que le agradecieron por dar vida a un gran personaje: “Y nos enamoramos por él. Tú eres lo mejor siempre. Gracias por darnos tanto amor hoy y siempre con su arte. Te amamos Pollito“.

https://www.instagram.com/p/CM-FfJ1nZYo