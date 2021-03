La batalla de las Kardashian-Jenner para determinar quiénes tienen mejor “genética”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La estrella televisiva Kim Kardashian se ha mostrado muy enfadada en el último episodio del reality familiar “Keeping up with the Kardashians”, hasta el punto de afirmar que le “hervía la sangre”, después de que su hermanastra Kendall asegurara que las hermanas Jenner -o sea ella y la empresaria Kylie- tenían una genética muy particular que les convertía en personas más “atléticas”, al menos en comparación con el lado Kardashian del clan.

Los aparentemente inocentes comentarios de Kendall, hija de la antigua medallista olímpica Caitlyn Jenner, han terminado desatando una guerra entre las dos facciones de la familia que, como se aprecia en el adelanto del citado capítulo, finalmente ha desembocado en la celebración de un partido de voleibol con el que zanjar el debate y determinar quiénes tiene un mayor talento innato para los deportes.

“Como hermanas que somos, siempre hemos sido muy competitivas, pero las palabras de Kendall, eso de que las Jenner tienen mejor genética que las Kardashian, han hecho que me hierva la sangre”, manifiesta la ex esposa de Kanye West en un extracto del programa. “Quizá no tengamos una genética privilegiada, pero siempre hemos luchado más para ser buenas atletas. Somos más disciplinadas, nos entrenamos y nos sometemos a rutinas”, se ha defendido Khloé Kardashian en sus declaraciones.

Desde luego, resulta complicado averiguar si las hermanas mayores, Kim y Khloé, son más trabajadoras o tienen un mayor don para la actividad física, pero lo cierto es que el mencionado partido se saldó con una contundente victoria por su parte. Caer derrotada ante las Kardashian no sentó nada bien a Kendall, quien todavía no se podía creer el resultado al término del encuentro. “En lo que respecta a los deportes, siempre me ha gustado ganar. Mi padre siempre tuvo mucha fe en mí y en Kylie para que fuéramos buenas deportistas. Sigo pensando que nosotras crecimos con esos genes olímpicos. Las Jenner las tenemos”, ha explicado compungida.

