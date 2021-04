Sale a la luz el video de la audiencia de Eleazar Gómez, en donde Tefi Valenzuela exige justicia

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Luego de ser blanco de fuertes críticas por aceptar la reparación del daño, salió a la luz un video en el que se aprecia cómo Tefi Valenzuela enfrentó las leyes mexicanas, exigiendo justicia y una condena para su agresor, Eleazar Gómez.

Fue a través del programa Chisme En Vivo, en donde dieron a conocer la grabación de lo que sucedió el pasado 25 de marzo en la última audiencia a la que asistió el actor, quien ese mismo día obtuvo su libertad condicional luego de enfrentar cargos por violencia familiar en contra de su ex pareja, la cantante Stephanie Valenzuela.

En el video de unos minutos, se puede escuchar a la afectada asegurando que la reparación del daño de 420 mil pesos (mexicanos) que ordenó el juez no pagan las agresiones que recibió, con las que cargará durante toda su vida:

“Agradezco que Eleazar al fin me pidió perdón, reconoció que participó en estos hechos y reconoció que es culpable, pero no sé por qué la ley no lo quiere ver como culpable. Además de que me van a dar dinero por la reparación, creo que hay cosas que no se van a reparar nunca y esto que yo voy a cargar por el resto de mi vida, no se va a pagar con esto”, se escucha decir a Valenzuela.

Durante el enfrentamiento, la cantante y modelo dijo no entender el giro que dio su caso, y aunque dijo que lo respetaría, insistió en que no era justo ver salir a su agresor sin recibir una sentencia: “Para mí lo justo es que sea sentenciado, que tenga su condena, que reconozca su culpa delante de todo el público, porque somos figuras públicas“, agregó.

Alterada y frente al juez, Tefi dejó claro que hasta el momento no ha recibido dinero por entrevistas como el abogado de Eleazar Gómez aseguró, contrario a ello, lo único que ella pidió fue un castigo para el actor, quien ha golpeado a más de cuatro mujeres:

“Yo he tenido que pasar por el acoso de la prensa, por lo que su hermana habló mal de mí, por lo que su prima habló mal de mí, porque su abogado trató de decir que yo estoy recibiendo dinero por entrevistas. Mentiras porque hasta el día de hoy yo no he recibido ni un peso de esto y no me interesa el dinero en realidad, estoy pidiendo justicia, estoy cumpliendo con mi deber de demandar a alguien que ha golpeado a más de cuatro mujeres y que fui la única que pude hablar”, se escucha decir al final del clip.