Fiscalía de Los Ángeles por fin presenta cargos al joven del Lamborghini que mató a mujer hispana

El joven hijo de un millonario de Beverly Hills que mató a una mujer hispana al conducir su Lamborghini a exceso de velocidad ha recibido cargos, según un reporte del canal local ABC7.

De acuerdo con el reporte, la fiscalía presentó los cargos este miércoles tras completarse una larga investigación, cuya demora enfureció a familiares de la víctima. Sin embargo, los cargos serán indicados hasta que el menor se presente en una corte juvenil el 23 de abril.

17-year old officially charged for killing #MoniqueMunoz with his Lamborghini https://t.co/xdzuqaCkWf

El 17 de febrero, Monique Muñoz, de 32 años de edad, regresaba de trabajar cuando el Lamborghini conducido a 100 millas por hora o más por el joven de 17 años le causó la muerte en la intersección de Olympic Boulevard y Overland, en el lado oeste de Los Ángeles.

Join us Saturday April 3rd, 2021 at 1:00pm at the memorial site on the corner of Overland Ave and Olympic Blvd. #justiceformoniquemunoz @GeorgeGascon @PaulKoretzCD5 @MayorOfLA pic.twitter.com/LsS44ixpkO

— Justice for Monique Muñoz (@justice4monique) April 2, 2021