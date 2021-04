Hoteles de MGM en Las Vegas ahora ofrecen prueba de COVID-19 en la habitación

El gigante de hoteles y casinos MGM Resorts ha anunciado que ofrecerá a los visitantes la opción de hacerse pruebas del COVID-19 en las habitaciones de sus propiedades en Las Vegas.

Los huéspedes en los hoteles de MGM podrán escoger entre tres distintas pruebas dependiendo de sus planes y horarios de viaje. El plan es anunciado mientras la reapertura económica continúa y las reuniones grandes de visitantes y convenciones se hacen inminentes en Las Vegas.

Entre las propiedades de MGM Resorts en Las Vegas se encuentran MGM Grand, Mandalay Bay, Bellagio, Aria, The Mirage, Park MGM y New York-New York.

Relacionado: Anthony Fauci advierte de aumento de casos de coronavirus

MGM CONVENTIONS: MGM Resorts International releases its "Convene with Confidence" plan for all MGM properties … the plan includes options for in-room COVID-19 testing for any guest — for a price https://t.co/E1EsD4aoVN #8NN

— 8 News NOW (@8NewsNow) April 7, 2021