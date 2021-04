“Debe una vida”: Maxine Woodside recuerda cuando Enrique Guzmán mató a un hombre

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Tras las polémicas declaraciones de Frida Sofía, ahora es Maxine Woodside quien saca a la luz el pasado violento de Enrique Guzmán, en donde reveló que hace varios años asesinó a un hombre y también contrató a unos jóvenes para que asaltaran su casa.

Fue en su programa radiofónico ‘Todo para la mujer’, en donde la periodista mexicana habló sobre la reciente confesión de Frida Sofía, la cual ha dividido opiniones ya que mientras algunos ponen en duda su versión, otros más la apoyan.

“Ahí están las dos versiones. No estuvimos ahí, no sabemos, pero también hay que tomar en cuenta que Enrique Guzmán en esa época no es el mismo Enrique que vemos hoy día“, refirió.

Asimismo, no dudó en recordar que durante su juventud, el padre de Alejandra Guzmán tuvo algunos episodios impulsivos, y que ella misma fue testigo de algunos: “Muy violento, muy agresivo. Ahora resulta que es un santo. Ahora sí es un santo, a lo mejor porque ya pasaron los años, porque ya sentó cabeza, porque ya no toma, ya no se mete nada, porque está casado con Rosalba que es un encanto, una señorona y es otra cosa”, agregó completamente convencida.

Y narró que ella fue víctima de uno de estos sucesos, ya que el intérprete mandó a asaltar su casa como una forma de venganza por una demanda, ya que su hijo manejaba la carrera de Alejandra Guzmán:

“Cuando se separaron, que ya no la estaba manejando, Enrique Guzmán hasta nos demandó. Un día mandó a mi casa a dos jóvenes que agarraron a mi chofer, lo amagaron, se metieron a mi casa, robaron, y me cortaron todos los sacos; le cortaron las mangas. Cuando los agarraron declararon que Enrique Guzmán les pagó para que fueran a asaltar mi casa. A mí no me cuenten que es un santo”, señaló nuevamente.

La periodista aseguró que probablemente con el tiempo ha logrado cambiar, pero durante sus años de juventud la realidad era otra, según lo vivió ella.

“Ya es otra persona, los años te aplacan, pero cuando era chavo y famoso, nombre, para qué te cuento. Me consta, a mí no me cuentan”.

Maxine Woodside recuerda cuando Enrique Guzmán asesinó a un hombre

Asimismo, Maxine Woodside habló sobre la vez en que Enrique Guzmán golpeó y amenazó con una pistola a Silvia Pinal, historia que quedó plasmada en la bioserie ‘Silvia Pinal Frente a Ti’.

“Pegarle a una mujer como le pegaba a Silvia Pinal y que un día la persiguió balaceándola que ella se salió en camisón corriendo a casa de su amigo Carlos Piñar y todavía en casa de Carlos Piñar fue a balacearles la puerta, esas no son cosas de caballeros”, detalló.

Y finalmente compartió sus recuerdos sobre el día en que el abuelo de Frida Sofía le quitó la vida a un hombre.

“Acuérdense que hubo una época que balaceó a un mesero o taxista y lo mató. Que ahora digan que es un santo y es un caballero, no. A lo mejor hoy día, pero no fue un caballero porque las cosas que ha hecho Enrique Guzmán no son de un caballero.”

Noticia que de acuerdo a la versión de Maxine, fue expuesta públicamente en aquella época: “Claro, debe una vida. No me acuerdo si fue un mesero cuando trabajaba en un cabaret o taxista, pero de que debe una vida debe una vida y eso fue muy conocido, no lo estoy sacándolo de la manga ni estoy sacando un secreto. ¿Esas son cosas de un caballero? Pues no es un caballero, perdónenme”, puntualizó.