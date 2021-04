Los regalos que Jennifer Lopez y Alex Rodriguez se hicieron en su relación

Sucedió lo que se había especulado desde hace meses: Jennifer Lopez y Alex Rodriguez confirmaron su ruptura, poniendo punto final a sus planes de boda y a una relación que había sido considerada “perfecta” por sus fans.

Y es que ambas celebridades compartían muchas cosas en común y no dudaban en demostrar su excelente dinámica a través de sus redes sociales, en donde también dieron prueba de los muchos regalos que se daban entre ellos como muestra de amor. Te recordamos algunos de ellos.

En julio del año 2019 la cantante de 51 años sorprendió al beisbolista de 45 con un ostentoso obsequio. La intérprete de “El anillo” regaló una lujosa camioneta azul Ford Bronco modelo 1974 la cual estaba completamente personalizada para él.

Apenas el pasado febrero no solo celebraron el día de San Valentín, sino también su mes de aniversario, por ello A-Rod no dudó en darle a su entonces prometida un enorme ramo de rosas el cual decoró la kilométrica mesa de su mansión. Este es solo uno de los muchos detalles que él le dio durante su relación.

El "regalito" de ARod para #JenniferLopez 🎁 We can barely get a $50 gift card on our birthday, and JLo is out here with a $140,000 Porsche. 🚗

[📷: The Grosby Group] #AlexRodriguez #JLOWeek pic.twitter.com/pxAR9b4CG1

— Latinx Now! (@latinxnow) July 25, 2019