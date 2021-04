Novio hispano de 20 años mata con un balazo en la cabeza a su novia de 16 en Houston; ¿Fue accidental?

TEXAS – Una joven hispana de 16 años fue encontrada muerta con un balazo en la cabeza en el interior de una residencia al noroeste de Houston este viernes por la noche, según informó la Oficina del Sheriff del Condado Harris.

Al llegar a la escena oficiales encontraron al novio de la víctima, quien llamó al 911, junto al cuerpo.

El hombre de 20 años se identificó como el novio de la joven y les dio su versión de lo ocurrido a los investigadores diciendo que todo fue un accidente.

El incidente ocurrió a eso de las 7pm en la cuadra 11000 de la calle Smokehollow cerca de la intersección Sam Houston Tollway y Fallbrook Dr.

Un investigador en la escena le dijo a ABC13 que el hombre identificado como Alexander Valenzuela es el presunto sospechoso del mortal tiroteo.

Media briefing from Homicide Sgt. J. Brown on investigation into the shooting death of a woman at a home in the 11000 block of Smokehollow Court in NW Harris County. #hounews pic.twitter.com/vd60xDh80i

