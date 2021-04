Arrestan a racista de Corona que agredió a una pareja de abuelitos y amenazó a una atleta olímpica

Las autoridades dijeron este lunes que han arrestado a un hombre de Corona acusado de agredir físicamente a una pareja de ancianos coreanoestadounidenses y de amenazar a una atleta olímpica de Estados Unidos de ascendencia japonesa.

Michael Vivona, de 25 años, supuestamente golpeó el domingo en la cara a las dos personas mayores en el parque Grijalva de Orange. En el mismo lugar, la karateka Sakura Kokumai grabó un video en el que Vivona la increpaba y le profería insultos racistas.

Kokumai, angelina de nacimiento que competirá en los juegos de Tokio, publicó en Instagram videos del tenso encuentro y recibió muchas muestras de apoyo. En ellos se ve cómo el hombre, que la policía identifica como Vivona, le amenaza físicamente y le lanza insultos racistas antes de irse.

“Básicamente solo estaba gritando cosas como, ‘No hables a mis espaldas. ¿Por qué miras mi auto?‘”, dijo Kokumai en una conversación con KTLA. “Así que cosas como esas me hicieron notar que podría ser algo un poco, no sé, fuera de lugar”, añadió.

La atleta dijo que en ese momento no entendía por qué el hombre se estaba acercando en ese tono amenazante y que, ante la situación y los nervios, le dio por reírse en un momento. Pero la tímida risa de Kokumai respondía en realidad a que estaba atravesando una situación complicada que no sabía cómo resolver y, sobre todo, por qué se dan estos casos.

“Era consciente del odio contra los asiáticos que estamos viendo. Lo ves casi todos los días en las noticias”, dijo Kokumai, pero no pensé que me pasaría en un para al que suelo ir a entrenar”, explicó.

De acuerdo a la Policía, Vivona fue arrestado el domingo e ingresó en la cárcel del condado de Los Ángeles como sospechoso de ambos incidentes. El hombre presuntamente habría maltratado a personas mayores, cometido un crimen de odio y hecho amenazas físicas.

On 4/18/21 officers arrested 25-year-old Michael Vivona from Corona for assaulting an elderly Korean American couple. He was arrested for elder abuse & committing a hate crime. He was also arrested for threatening a Japanese American on 4/1/21. Vivona was booked at OCJ. #arrested pic.twitter.com/1wvromtMzm

— Orange Police Department (California) (@CityOfOrangePD) April 19, 2021