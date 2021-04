Video muestra a ciclista hispano antes de ser baleado en la cabeza en San Antonio; buscan al asesino

SAN ANTONIO – El asesinato de un ciclista hispano en la zona del centro de San Antonio la semana pasada conmocionó a la comunidad y durante varios días no se tenían pistas solidas en el caso, pero la Policía ahora cuenta con un video que podría ayudar a dar con el asesino.

La Policía de San Antonio reveló imágenes que muestran al ciclista minutos antes de haber sido baleado de muerte.

En el video se puede ver una camioneta dentro de la cual supuestamente viajaba la persona responsable por la muerte de Jesús Cárdenas, de 38 años.

En las imágenes Cárdenas pasa montado en su bicicleta a una baja velocidad.

PLEASE RT: SAPD Homicide Detectives need the public’s assistance in identifying the suspect vehicle involved in a Murder. The Murder occurred on April 12, 2021 at approximately 2:20 a.m. on the 600 block of East Evergreen Street. pic.twitter.com/f5BzySgdMi

— San Antonio PD (@SATXPolice) April 20, 2021