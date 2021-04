Desfiguran mural de George Floyd en Houston con palabras racistas; “N***** lives don´t matter”

HOUSTON – Un insulto racial fue pintado con aerosol sobre un mural popular de George Floyd localizado en el centro de Houston este jueves.

Alguien escribió las palabras “N***** lives don´t matter” ‘- Las vidas de (palabra ofensiva a personas afroamericanas) no importan– sobre el mural ubicado en la intersección Chartres y Bell Streets.

El mural fue plasmado en la pared poco después de la muerte de Floyd en Minneapolis.

El daño al mural ocurre apenas dos días después de que Derek Chauvin, fue encontrado culpable de homicidio por la muerte de Floyd.

El ex agente de policía durante más de nueve minutos mantuvo su rodilla sobre el cuello de Floyd, mientras este, tirado en el piso, repetía: “No puedo respirar”.

El Departamento de la Policía de Houston anunció que se encuentra investigando el incidente, pero admitió que no tiene pistas solidas por ahora y que en el área no existen cámaras de vigilancia que apunten a la zona donde se encuentra el mural.

Someone wrote the words, "N***** lives don't matter" across the mural located on Chartres and Bell Streets.​ https://t.co/rLrSnqhGyV

— ABC13 Houston (@abc13houston) April 22, 2021