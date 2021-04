Buscan a mujer que estafó más de $100,000 dólares en Florida con servicios de “brujería”

La policía de Naples, Florida, busca a una mujer acusada de estafar ofreciendo servicios espirituales y de brujería a personas que recurrían a ella en busca de sus servicios.

De acuerdo con la investigación, en una de sus consultas la espiritista le dijo a un hombre que vio “oscuridad” en su dinero y que debía juntar la mayor cantidad de efectivo posible para llevarlo a su templo en Fort Myers, para purificarlo.

Otro caso es el de una persona que acudió a ella para sanidad y Rosalía le dijo que debería curar su “oscuridad” durmiendo con tres huevos bajo su almohada y que volviera con ella.

En la siguiente cita la espiritista los agitó alrededor de la cabeza y rostro del cliente y supuestamente abrió cada huevo para revelar: sangre, agujas y gusanos.

Rosalía le dijo al hombre que los huevos no eran suficientes para quitar la “oscuridad” que le estaba afectando y que debía llevarle todo el dinero que tenía, incluso hasta pedir prestado a amigos y familiares para que ella pudiera “bendecirlo y multiplicarlo”.

El hombre juntó hasta $29,500 y se los llevó a la mujer, dijo la policía.

Las autoridades comenzaron a recibir acusaciones a mediados de marzo y solicitan la ayuda del público para encontrar a la mujer que, según se reporta, ha estafado al menos a 10 personas con un total de $100,000 dólares.

La policía de Naples reporta que la gente fue engañada después de leer anuncios que se colocaron en periódicos y estaciones de radio en español. La adivina también se promocionaba con anuncios en postes, en volantes colocados en lavanderías y tiendas en el área de Golden Gate y East Naples.

De acuerdo con información de Miami Herald los anuncios en medios se publicitaron en diciembre 2020 y las estafas se llevaron a cabo entre enero y marzo del presente año.

La policía publicó una foto de un volante con el que la mujer se promocionaba en los postes, en el que aparecía un billete dibujado de $20, la imagen de la virgen de Guadalupe y el texto: “Se leen las cartas. Amarres y Limpias. 100% privado”.

Las víctimas informaron que la mujer se hacía llamar Rosalía, parecía de ascendencia hispana o de Europa del Este, habla español con un acento extraño, era de complexión mediana con ojos de color castaño claro y cabello rubio con raíces oscuras,.

