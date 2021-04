Por qué la criptomoneda SafeMoon está dando de qué hablar

SafeMoon es una criptomoneda relativamente nueva, de hecho el token acaba de ser lanzado a comienzos de este 2021, precisamente el pasado 8 de marzo. Pero la razón por la que está dando de qué hablar es que en los últimos días ha tenido un efecto de sube y baja, con ganancias hasta de 2000% y luego pérdidas en horas. En las últimas 24 horas perdió 10%.

Se trata de otra criptomoneda que ha tomado impulso en las redes sociales, empuje que trata que la misma alcance el hito del centavo. Al SafeMoon la han comparado con el Doge y su atractivo aparente es que al tener un mecanismo que te cobra el 10% de todas las transacciones de venta, ganas dinero acumulando la inversión.

Pero también ha estado en la polémica, en su corto tiempo le ha tocado enfrentarse a detractores que la han acusado de “estafa”, la han comparado con los esquemas de estafas piramidales en el que al final los desarrolladores huirán con el dinero de los inversores.

Por todo esto y sobre todo por su novedad, a veces se hace difícil encontrarla, no son tan accesibles como otras altcoins populares y los exchanges que facilitan su intercambio son escasos. La más conocida es la plataforma de intercambios PancakeSwap y desde la cuenta en la red social Twitter el @Safemoon da instrucciones para guiar a los interesados a cómo adquirirlo.

BitMart. WhiteBit, Gate.io y MXC.com son otras de las plataformas de intercambio en las que se puede comprar o intercambiar SafeMoon, son opciones pequeñas pero válidas.

Se dice que para los próximos meses será lanzado el SafeMoon Exchange que supuestamente va a implementar la modalidad NFT (intercambio de tokens no fungibles) y una aplicación educativa.

SafeMoon asegura a través de sus redes que su capitalización de mercado está cercana a los 5 mil millones de dólares, aunque Coin Market Cap la enumera más hacia los 3 mil millones de dólares.

Entre tanto SafeMoon continúa haciendo su trabajo desde las redes sociales, y ha solicitado a sus seguidores tuitear que @safemoon es su cuenta oficial, ante la cantidad de cuentas “scam” que se están creando para restarles credibilidad.

There’s a lot of NEW HOLDERS wanting to join safemoon but are getting picked off by scam accounts. Please can we invite you to tweet “ @safemoon is the real #SAFEMOON “ so we can spread the message far and wide this is the only official safemoon Twitter account.

— SafeMoon (@safemoon) April 26, 2021